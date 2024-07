Supplenze docenti 2024 150 preferenze Uil Scuola Rua | Domande al buio e nessuna certezza della propria posizione in graduatoria GPS

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 25 luglio 2024) A partire dal 26 luglio, iinseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e nelle Graduatorie Provinciali per le(GPS) potranno presentare domanda per ottenere una supplenza per l'anno scolastico/25. La procedura, che servirà anche per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo da GPS I fascia sostegno, presenta però diverse criticità secondo la UILRua. L'articolo, 150. UilRua: “alinGPS” .