Summer Street Food fine settimana di festa e degustazioni a Vittuone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Milano), 25 luglio 2024 –, alle porte di Milano, si prepara a vivere unall'insegna del gusto e del divertimento con l'evento, parte del programma "Estate a2024". Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, la piazza Mercato disi trasformerà in un vivace centro di attrazioni, cibo e musica, aperto a tutti dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, con ingresso libero. Molte le esperienze gastronomiche offerte dall'evento, grazie ai miglioritruck itineranti. Ci saranno anche i mastri birrai con le loro birre artigianali, pronte a essere degustate. Oltre al cibo, ci sarà spazio per hobbisti e artigiani che esporranno le loro creazioni, e per artisti di strada che intratterranno grandi e piccini con spettacoli dedicati ai più piccoli e performance varie.