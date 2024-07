Steaua-Otelul Galati venerdì 26 luglio 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 25 luglio 2024) Reduce dal pareggio nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Maccabi Tel Aviv lodi Charalambous è impegnato in questa terza giornata di Liga I romena contro l’. Due pareggi in due gare per i rossoblu sinora non è un bottino soddisfacente per una squadra che ha dominato lo scorso torneo riportando il titolo nella capitale InfoBetting: Scommesse Sportive e