Start list cronometro femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | orario Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) La, gli atleti e gli orari di partenza delladelledi. Sabato 27 luglio dalle ore 14:30 in avanti si assegneranno le prime medaglie per quanto concerne ilsu strada. Prova contro il tempo per le donne e un’Elisache va a caccia del podio. L’azzurra partirà alle 15:10, solo sette le atlete che prenderanno il via dopo di lei. Ecco lacompleta.