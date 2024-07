Siccità Abruzzo disperde 625% d' acqua

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 19.49 L'è la seconda peggiore regione italiana per quanto riguarda la dispersione idrica: il 62,5% dell'potabile immessa in rete va persa, contro una media nazionale del 42,4%. Lo rileva l'Istat. Gli ultimi dati disponibili sono del 2022 quando in tutta la regione sono stati immessi in rete 253,4 mln di metri cubi, pari a 545 litri pro capite al giorno (media italiana è 371), ma sono stati erogati solo 95,1 mln, cioè 205 litri pro capite ( 214in Italia).Con laa farne le spese sarà soprattutto l'agricoltura