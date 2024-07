Seminario a Biogem per una ricercatrice irpina acclamata in Svezia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’avellinese Rossella Crescitelli, professore associato presso l’Università di Goteborg e fresca beneficiaria di un finanziamento quadriennale dal Consiglio svedese delle ricerche per i suoi studi sul ruolo delle vescicole extracellulari nel microambiente tumorale, torna nella sua Irpinia e tiene una conferenza a. Il, introdotto dal direttore scientifico Giovambattista Capasso, è in programma lunedì 29 luglio alle 12:00, nell’Aula Magna dell’Istituto arianese. Nel corso del suo intervento, previsto in lingua inglese per la cospicua presenza di ricercatori stranieri, ma comunque aperto al pubblico, la professoressa Crescitelli si soffermerà sul ruolo fondamentale svolto nel microambiente del cancro da queste nanoparticelle a doppio strato lipidico, capaci di influenzare la migrazione delle cellule tumorali, l’angiogenesi e la loro sopravvivenza.