Schianto assassino 18enne in motorino muore sul colpo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un giovane di appena 18 anni è morto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nel Cosentino. Il violento impatto è avvenuto sulla Statale 18 nel tratto tra Sangineto e Bonifati sulla costa tirrenica cosentina. Il giovane era a bordo di uno scooter che – per cause in corso di accertamento – si è scontrato con un’auto. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il ragazzo ha è finito sull’asfalto battendo violentemente la testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articoloinsulproviene da The Social Post.