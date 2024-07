Scampia un documento avvisava dei crolli Fiaccolata per le vittime restano gravissime le due bimbe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mancata manutenzione, pericoli evidenziati e i controlli effettuati negli anni scorsi in vista del bando Restart. Su questi aspetti si concentra la prima fase delle indagini tecniche sul crollo del ballatoio alla Vela Celeste di, in cui sono morte 3 persone e sono rimaste ferite altre 12, tra cui 7 bambine. La Procura di Napoli (che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e crollo colposo) ha nominato il primo consulente di parte, che sta valutando la ricca documentazione acquisita dalla Polizia di Stato. Intanto gli agenti del commissariato diproseguono l’ascolto dei testimoni che hanno assistito alla tragedia. E che potrebbero aver avuto segnali del cedimento nei giorni precedenti. Secondo quanto emerge da unrisalente al 2016, i rischi strutturali della Vela erano già stati evidenziati nel bando ‘Restart’.