Sanità | primo morto di West Nile del 2024 7 nuovi casi per un totale di 13

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Settedi virusin una settimana, che portano a 13 il bilancio complessivo di quest'anno, con la prima morte segnalata. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di. Setteumani divirus (Wnv) - informa l'Iss - sono stati segnalati nel periodo 18-24 luglio. Dall'inizio di maggio, sono stati segnalati in Italia 13confermati di infezione nell'uomo (erano 6 nel precedente bollettino). Di questi, 7 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (4 in Emilia Romagna, 1 in Friuli Venezia Giulia, 1 Puglia e 1 caso importato dagli Stati Uniti), 4 sonoasintomatici identificati in donatori di sangue (4 in Emilia Romagna) e 2di febbre, entrambi importati (1 dall'Oman e 1 dal Marocco). Tra iconfermati è stato notificato un decesso.