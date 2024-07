Sanità Marino Unindustria | Dl liste attesa primo passo ma serviranno risorse

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il vicepresidente sezione: "Fiduciosi che il ministro Schillaci non perderà l'occasione per risultato epocale" "Accogliamo con favore e fiducia l'approvazione del Dld'da parte del Parlamento. Il provvedimento rappresenta unimportante verso l'obiettivo di rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste di salute del cittadino italiano", ma "le