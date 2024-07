Sanità | in Aoup formati 86 nuovi Operatori sociosanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa, 25 luglio 2024 – Lo scorso 17 luglio si è concluso inil ciclo di studi di 3 corsi Aab (addetto all'assistenza di base) per Oss-operatore socio-sanitario, diplomando 86 studenti. Si tratta di un percorsovo per un totale di 463 ore di cui 196 di teoria, 77 di laboratorio e 190 di tirocinio. La parte teorica è iniziata il 3 novembre scorso e il corso si è concluso con il tirocinio nelle varie Unità operative dell'intorno a metà giugno. La figura dell'Oss è molto importante sia nel settore sanitario sia sociale ed è di supporto all'infermiere e ad altre figure professionali che operano sia in ospedale che sul territorio.