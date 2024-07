San Giuseppe Jato uomo ruba 600 euro dall’auto di un fornaio

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 25 luglio 2024) A San, in provincia di Palermo, domenica mattina unè entrato in un tabaccaio e ha dimenticato l’incasso di 600in macchina. Quando si è accorto di non avere il portafogli è tornato in macchina e ha trovato il portafoglio ma non i contanti. Ha quindi chiamato i carabinieri che dalle (Monrealelive.it)