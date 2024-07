San Donato scende dallo scivolo acquatico e non riemerge dalla piscina | restano gravi le condizioni del 35enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) San(Milano), 25 luglio 2024 -ma stazionarie ledelfinito sott'acqua nellacomunale SanActive di via Ferruccio Parri, dopo aver terminato la discesa. L'uomo, ricoverato al Policlinico di San, è ancora in terapia intensiva. Il, ieri mercoledì 24 luglio, era stato soccorso dal personale del 118 e portato inssimeall’ospedale cittadino dove era stato ricoverato in prognosi riservata e ancora oggi non è stata sciolta. Da chiarire se sia stato vittima di un malore che lo ha poi fatto finire sott’acqua, forse una congestione, oppure se abbia rischiato di annegare per altri motivi. All’arrivo dei sanitari, l’uomo era incosciente, ancorché con battito cardiaco e respirazione autonoma.