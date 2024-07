Salvini ' al lavoro per limitare aumento pedaggi su autostrade'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Domani al consiglio dei ministri c'è il disegno di legge concorrenza con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare iche sono diversi sulle varie tratte. Siamo alperl'dei, soprattutto su alcune strade". L'ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, in collegamento telefonico con Antenna 3.