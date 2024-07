Roma svolta nelle indagini sull’omicidio dell’81enne colpita da un proiettile vagante mentre era in auto | arrestate due persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono stati arrestati a due mesi dall’omicidio di Caterina Ciurleo.sull’81enne uccisa per errore da un colpo di pistolasi trovava incon un’amica alla periferia dilo scorso 24 maggio. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura della capitale, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di piazzale Clodio, hanno arrestato due. Si tratta di un ventiquattrenne di origini romene e di un ventitreenne di origini peruviane. La vicenda aveva destato stupore e choc per le modalità della morte della donna. Per gli inquirenti i due arrestati erano a bordo dell’, una Fiat 500 rossa, da cui sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco. Gli istanti dell’omicidio sono stati immortalati anche da un video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede la macchina rossa arrivare, affiancare la smart blu della donna e poi scappare.