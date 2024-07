Roma 81enne uccisa da proiettile vagante | arrestati due ventenni – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Due arresti per l’omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni colpita alla schiena lo scorso maggio da unmentre era in auto in via della Riserva Nuova, a. Si tratta di duestranieri. La vittima, colpita per errore, era seduta al lato passeggero di una Smart guidata