Rinata per la seconda volta Chiara Nasti è diventata mamma di Dea

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 25 luglio 2024)e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la. L’influencer napoletana e il calciatore della Lazio e della nazionale italiana hanno dato il benvenuto a Dea, che si aggiunge al fratellino Thiago, nato nel novembre del 2022. Benvenuta Dea – scrivenella caption del post in cui papà Zaccagni bacia la testolina della neonata – Sonoper laaveva già comunicato sui social il nome che lei e il marito avevano scelto per la loro secondogenita, spiegando che Dea aveva alla fine prevalso su Barbie, nome che piaceva molto all’influencer per via della sua passione per la bambola bionda, ma subito scartato dalla famiglia, e su Sole.