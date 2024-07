Ricordando Giuliano in 800 alla scarpinata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Oltre ottocento appassionati hanno preso parte domenica scorsa47a edizione della "Piandicoreglina", organizzata in maniera impeccabile dal gruppo marciatori Fratres Piano di Coreglia. In una mattinata caldissima, podisti provenienti un po’ da tutta la Toscana sono saliti in Media Valle, per ammirare la bellezza di percorsi appositamente preparati, fra sentieri e vecchie mulattiere fino ad arrivare a Coreglia capoluogo. In molti poi coloro che hanno sfruttato la giornata per rimanere al fresco, lontano per una domenica dcalura di città come Pisa, Livorno e Lucca, da bollino rosso per le alte temperature.