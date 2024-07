Ricerca scoperto l' interruttore del sonno Rem e il primo farmaco mirato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Novità all'orizzonte contro i disturbi dele alcune malattie neurologiche correlate. Uno studio congiunto delle università di Padova, McGill e Toronto (Canada), pubblicato sul 'Journal of Neuroscience', ha identificato l''' delRem - il recettore della melatonina MT1 - e il, in grado di agire selettivamente su questa fase cruciale del riposo, senza alterare ilnon-Rem. "Significativo è il potenziale clinico della scoperta", sottolineano dall'ateneo padovano, non solo per la comprensione dei meccanismi dele quindi per il trattamento delle sue alterazioni, ma soprattutto per chi soffre di patologie come Parkinson e demenza con corpi di Lewy. Ilumano - ricorda UniPd - si compone di una sequenza precisa di fasi non-Rem e Rem, ognuna delle quali svolge funzioni fisiologiche distinte.