Renzi agita i liberal e la sinistra nel Pd ma regge la ' pax Schlein'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - "Here we go again", esclama occhi al cielo la ex deputata Pd in visita a Montecitorio: "Ci risiamo". Il riferimento è all'eterno dibattito "sì-no" che è tornato ad animare il partito dalla foto dell'Aquila. Un abbraccio, quello fra Ellye Matteo, che è il passato e il presente del Pd. Forse anche il futuro, se le cose andranno come l'ex rottamatore spera: "Voglio costruire l'ala blairiana del centro". Parole che hanno messo in allerta ladel Pd. Ma non solo. Poco dopo la pubblicazione della foto da parte di, un esponente di rilievo della'ortodossa' del Pd come Andrea Orlando è tornato a chiedere al parlamento di "sciogliere i nodi evidenziati dalla consulta sul Jobs Act". Un caso, forse, ma il messaggio sembra essere indirizzato allo stesso