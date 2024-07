Rains apre primo flagship store a Milano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il brand danese di abbigliamento antipioggia sbarca in corso Garibaldi dalagosto, brand danese di outwear, tra i leader nell'abbigliamento antipioggia,un punto vendita in Italia, a, a partire dalagosto. Situato in Corso Garibaldi 16, il nuovoincarnerà l'estetica distintiva del marchio scandinavo, mescolando design industriale con sofisticazione