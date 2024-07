Raggiolo torna un teatro a cielo aperto con La villana di Lamporecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 –uncon “Ladi, ossia la riunione dei pazzi cervelli”. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà alle 21.00 di sabato 27 luglio ed è inserito nel calendario di eventi estivi che verranno promossi dalla Brigata ditra vicoli e piazze del piccolo borgo casentinese. Gli attori della compagnia deldi Cestello di Firenze, diretti da Marcello Ancillotti, metteranno in scena un grande classico della commedia dell’arte per una serata di risate e riflessioni dove sarà possibile apprezzare la celebre opera di Luigi Del Buono, attore e autore fiorentino alla corte dei Lorena che inventò il personaggio di Stenterello. “Ladi” accompagna in una vera e propria parodia di ricchezza e potere attraverso un incalzante gioco narrativo tra bugie, travestimenti e inganni.