Quanto torna Jannik Sinner? Calendario prossimi tornei | c’è una cambiale pesante poi l’ultimo Slam

(Di giovedì 25 luglio 2024)non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo non sarà della partita ai Giochi, che andranno in scena nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Ieri era trapelata la voce di una febbre a 38 °C e si era detto che avrebbe raggiunto la sede dei Giochi nella giornata di giovedì, ma nel pomeriggio odierno è giunta la pesantissima notizia del forfait. Il tennista italiano si trova costretto a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi dopo essere già stato assente a Tokyo 2020 e il Bel Paese perde uno dei suoi volti simbolo, capace di conquistare gli Australian Open a inizio stagione e di issarsi in testa al ranking ATP, dopo che in autunno aveva contribuito in maniera decisiva al trionfo in Coppa Davis.