Putin ad Assad | rischio escalation M O

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 11.15 Il presidente russoha ricevuto al Cremlino il presidente siriano. "Sono molto interessato a sentire la sua opinione su come si sta evolvendo la situazione nella regione" mediorientale, ha detto. "Purtroppo vediamo che c'è una tendenza all'. Questo vale anche per la Siria". Il presidente siriano ha affermato che "l'incontro è molto importante per discutere lo sviluppo degli eventi e le possibili prospettive".