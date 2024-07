Prima staffetta dei volontari del Parco delle Groane in Sardegna a lottare contro gli incendi

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 25 luglio 2024) Primo cambio della guardia in, a Monastir per idell’anto boschivo delche stanno partecipando al gemellaggio tra Regione Lombardia, Sicilia ein materia di prevenzione e lotta attiva anto boschivo per la campagna estiva 2024. Cambio della guardia tradelinper spegnere