Previsioni meteo | farà ancora più caldo nel fine settimana con 40 gradi di giorno e 26 di notte

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nelle ultime 24 ore la temperatura in Italia è stata calda, ma non rovente, con punte di 35al massimo. E lesegnalano che fino a venerdì non ci saranno cambiamenti di rilievo. Ma, a partire dal prossimo, la situazione si ribalterà nuovamente. Tornerà a farsi sentire infatti l’anticiclone africano, con valori termici in sensibile aumento.Leggi anche:della: calano le temperature e tornano le piogge Notti tropicali nelle città italiane Entro i primi giorni della prossimale temperature massime toccheranno nuovamente i 39-40°C sulle regioni del Sud, ma anche su quelle centrali (con Roma e Firenze osservate speciali). Sono inoltre previste notti tropicali a Messina, Palermo e Rimini, con 26°C di minima.