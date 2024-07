Prende il coltello e colpisce ripetutamente l’ex marito 73enne arrestata a Roma

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – In preda a un raptus di rabbia, ha impugnato unda cucina e ha colpito con quello l'exin casa ferendolo al collo, al petto, alla pancia, sugli arti superiori. E' successo intorno alle 15.20 di martedì in un appartamento in via Scribonio Curione, in zona Quadraro a. La donna,