Pogacar stravolto nel video dopo la festa parla in italiano senza saperlo | “Ma non era ubriaco”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tadejè stato celebrato da eroe in patria, in unacon migliaia di tifosi presenti, iniziata alle prime luci dell'alba e conclusasi solo in tarda serata. Unapparso sui social ha scatenato però qualche illazione di troppo, sulle condizioni del campione sloveno. Fanpage.it ha sentito direttamente Lello Ferrara, l'ex ciclista che era presente allae che ha pubblicato il filmato.