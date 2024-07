Pietrangeli a Sinner | Come Berrettini lo smash dopo il forfait

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Niente Olimpiadi per una tonsillite. Jannikha annunciato che non giocherà per l'Italia a Parigi 2024, notizia che ha gettato nello sconcerto i tifosi azzurri e del tennista numero uno del mondo. Non poteva mancare il commento di Nicola, il più celebrato dei tennisti italiani e superato, al netto della differenza di generazioni, proprio da. "Che brutta notizia, un vero peccato. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l'altro. Vediadesso", ha detto a LaPresse. "Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti.