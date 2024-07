Piazza Affari apre a -2% | i titoli che stanno crollando in Borsa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) La giornata di giovedì 25 luglio 2024 si è aperta con un forte calo per le principali borse europee, segnando un avvio negativo che rispecchia un clima di incertezza e preoccupazione nei mercati finanziari globali., il principale indice azionario italiano, ha visto il Ftse Mib iniziare le contrattazioni in ribasso del 2%, attestandosi intorno ai 33.760 punti. Questo brusco calo è stato guidato in gran parte dalle performance deludenti di alcunichiave, che hanno subito forti perdite in seguito alla pubblicazione dei dati trimestrali.al ribasso, iin forte calo Tra ipiù colpiti figurano Stm e Stellantis, che hanno registrato rispettivamente un crollo del 10,8% e del 10,3%.