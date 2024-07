Piazza Affari a picco con St e Stellantis Ftse Mib chiude a -203%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 lug. (askanews) – Pioggia di vendite suMib -2,03% a 33.771 punti), maglia nera in Europa, affossata dagli scivoloni di St e. Nonostante il miglioramento di Wall Street, dopo il dato sul Pil Usa che ha accelerato oltre le attese nel secondo trimestre, chiudono in rosso anche gli altri listini del Vecchio Continente: Parigi -1,15%, Francoforte -0,44%, Madrid -0,61%. Fa eccezione Londra (+0,37%). Sui mercati continua a pesare una deludente stagione di trimestrali, in particolare per il settore auto e del lusso. A Milano, ai titoli Stm (-13,75%) e(-8,69%), entrambi nel giorno dei risultati. Stm ha tagliato per la seconda volta da inizio anno le sue previsioni di fatturato annuale,ha registrato un utile dimezzato. Pesanti vendite anche su Iveco (-7,61%) e Interpump (-7,46%).