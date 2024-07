Perché adesso gli stadi hanno solo posti a sedere | il racconto della strage dell’Hillsborough

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il settimo episodio del vodcast ULTRASTORIE raccontatragedia all'Hillsboroughum di Sheffield, in Inghilterra, del 15 aprile del 1989, quando durante una partita di calcio è avvenuto uno schiacciamentofolla, con 97 morti e oltre 800 feriti, tutti tifosi del Liverpool La tragedia, passata alla storia come la più grande dello sport inglese, ha portato a dei cambi strutturali negliper come li conosciamo oggi.