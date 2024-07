Parma | ristorante pizzeria chiuso per infestazione di scarafaggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Unche presentava gravi carenze igienico sanitarie, alla presenza di insetti, è statoa seguito di un’ispezione carabinieri del Nas die del personale del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Usl. L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di controllo igienico-sanitarie per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, ha riscontrato un’di insetti striscianti tipo “blattoidei” in tutti i locali del. La situazione è stata ritenuta così grave da far scattare la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie. Sul legale rappresentante dell’attività pende una multa di 1.000 euro per la violazione amministrativa.