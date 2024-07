Parigi2024 | L' Italia del Pentathlon moderno punta al podio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) "La squadra arriva a Parigi in condizioni buone" ha detto il presidente Fipm Bittner. ROMA - Il 2023 è stato un anno "spettacolare e irripetibile" per ilazzurro che si presenta ai Giochi Olimpici di Parigi al gran completo con quattro atleti in gara che, nell'ultimo trienno, hann