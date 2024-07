Parigi 2024 tiro con l’arco femminile | tabellone e accoppiamenti c’è Rebagliati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sorteggiato ildiconindividualeper. Dopo il ranking round, ecco la composizione del draw dominato dalla coreana Lim, che ha già fatto registrare il record del mondo. Nella parte bassa c’è Chiara, unica italiana presente. Per lei l’esordio contro la malese Mohamad Zairi in programma il 31 luglio alle 13:44. In caso di successo, sfiderà alle 14.23 dello stesso giorno la vincente della sfida tra Amaistroaie e Moshe.