Parigi 2024 | poche ore alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Tutta in diretta su Discovery+

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mancanooregrande festa delladidei Giochi Olimpici diche per la prima volta nella storia si terrà fuori da uno stadio. L’appuntamento è per venerdì 26 luglio insued Eurosport 1 a partire dalle 19:30 con il commento di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, affiancati L'articoloorediinsuproviene da Sport in TV.