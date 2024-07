Parigi 2024 | Paolini ?assenza Sinner non accresce nostre responsabilità?**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – ?L?diresponsabilità? Dispiace per Jannik ma non credo che questo metta ulteriore pressione su di noi?. Sono le parole della numero uno azzurra Jasmine, in un incontro con i media al Roland Garros in vista dell?inizio del torneo di tennis femminile ai Giochi di Parigi. ?Fa strano tornare al Roland Garros dopo poco tempo, è un po? diverso per le palline, i campi, le condizioni climatiche. Sono un po? sorpresa di tornarci dopo un mese e mezzo ma è sempre un bel posto dove giocare. Se prima sono andata al mare? Al mare non sono andata, mi sono allenata cercando di portare aventi il lavoro sulla terra. Siamo arrivati martedì e abbiamo proseguito il lavoro sulla terra rossa?.