Parigi 2024 Paolini a caccia della gloria | Senza Sinner non sento maggiore pressione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gli azzurri del tennis pronti per il torneo olimpico Il tennis azzurro 'orfano' di Jannikalle Olimpiadi di. Il forfait del numero 1 del mondo, out per tonsillite, non incide sulle ambizioni di chi scenderà in campo per un risultato di prestigio. Riflettori puntati in particolare su Jasmine, che a maggio