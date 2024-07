Parigi 2024 attesa per la cerimonia inaugurale | numeri e curiosità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pronta a scendere in campo la folta delegazione italiana, di cui però non fa parte Jennik Sinner Indelladei Giochi Olimpici di, alcune discipline sportive come calcio, rugby e pallamano hanno già iniziato le gare. Pronta a scendere in campo la folta delegazione italiana, di cui però non fa parte