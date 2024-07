Palermo ecco la seconda maglia | è nera con dettagli rosa e oro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilha svelato in Inghilterra lada trasferta della squadra di Dionisi che, dopo il debutto di domani in amichevole contro il Leicester a Chesterfield, sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25.Il nuovo Away kit ha come base