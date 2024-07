P A Zangrillo Rendere più efficace la valutazione delle performance

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, è tornato a riunire l’Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico. L’incontro, che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Vidoni, è stato l’occasione per fare il punto sulle attività dell’organismo, istituito per promuovere lo sviluppo strategico del Piao e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione edella, formazione e valorizzazione del capitale umano.“Lavoriamo con senso pratico per mettere a terra le idee e i progetti pensati per consentire alle amministrazioni di offrire ai loro utenti, cittadini e imprese, servizi sempre più efficienti, in linea con le loro aspettative – sottolinea il Ministro-.