Ospite al Giffoni Film Festival l' attore ha parlato per la prima volta del suo addio alla serie tv che gli ha regalato una grandissima popolarità L' arco narrativo del mio personaggio stava andando a chiudersi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Carmine non ci sarà: ilamatissimo di Mare Fuori, interpretato da Massimiliano Caiazzo, non sarà presente nella quinta stagione dellatv. L’, classe 1996, ha spiegato alil motivo di tale assenza. E ha approfondito alcune tematiche a lui molto care, che possono essere un’ispirazione per molti giovani.