OlimPILLS il miracolo di Juri Chechi | dal ritiro al bronzo di Atene 2024 dopo una promessa al papà in coma

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 25 luglio 2024) È il 1992 a Barcellona . Una Barcellona che si appresta a vivere l’ Olimpiade . La sua Olimpiade. Come guess star per l’inaugurazione vengono scelti due pezzi dal novanta della musica: Freddie Mercury, leader dei Queen, e Monserrat Caballet, soprano di casa . Oltre all’indimenticabile Barcelona , i due si cimentano in un brano delicato How can I go on , che sembra essere il manifesto di ogni