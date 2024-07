Nordio | Intollerabili le aggressioni in nome del fascismo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - "Se esistono nostalgici di un regime funesto come quello fascista, che ha rovinato l'Italia, ha condotto il Paese a un disastro economico, morale, politico, è ancora più intollerabile che l'aggressione arrivi indi un regime che la storia ha condannato senza se e senza ma". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo, in collegamento su Sky Tg24 al Festival del Libro Possibile in corso a Vieste, in merito all'aggressione a Torino ai danni di un cronista della Stampa. "La violenza deve essere condannata da qualsiasi parte provenga - ha scandito- quando poi è esercitata contro un giornalista, è addirittura un sacrilegio. Lo dico anche da ex giornalista: senza se e senza ma devono essere condannati con la massima energia tutti quelli che reagiscono con la violenza all'informazione giornalistica.