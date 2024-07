“Non basta che i bimbi sappiano nuotare a proteggerli dall’annegamento” i consigli dell’esperto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione all'Annegamento, il Presidente della Sezione Salvamento della FIN ci ha spiegato come l'occhio vigile dei genitori e corsi per spiegare aicosa fare in caso di emergenza possanodalle insidie delle acque.