Niente regali da 200 euro | la lista per il compleanno di Michelle Comi fa discutere

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 26 luglio l’influencerfesteggerà i suoi 30 anni e, per l’occasione, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un elenco diche i suoi followers potrebbero farle, tutti molto costosi, come bracciali di Cartier da 30 mila. Ladei desideri diera suddivisa in base alle categorie economiche degli imprenditori che la seguono: “Per il mio, ho creato una wishlist dividendo iper categorie: imprenditori bassi, imprenditori medi e imprenditori alti”, ha spiegato, aggiungendo che per irelativi agli imprenditori alti, “ovviamente, il regalo sarà dai 5mila in su”, mentre per quelli medi dai 3 ai 5mila, e per quelli bassi dai 1000 ai 3mila. “Per tutti gli altri, mi bastano i vostri auguri. Non fatemini da 200, per favore, che non me ne faccio”.