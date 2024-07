Napoli un altro giocatore del Torino nel mirino di Aurelio De Laurentiis?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilha già scaldato i motori per rivoluzionare la squadra, ridarle un’identità e quella dignità che durante l’ultima stagione non ha convinto per niente i tifosi. Lo sta facendo conDeal timone, il ds Giovanni Manna e Antonio Conte in panchina. In difesa la priorità è stata Alessandro Buongiorno, con il difensore arrivato in questi giorni L'articolo, undelneldiDe