Mo | Tajani ‘pronti a invio militari per stagione transizione pace’

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Oggi andrò al Quirinale per un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog”, l’obiettivo è “fare tutto perché si possa arrivare a una tregua fra Israele e Hamas e si possa poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ai microfoni di Rtl. “Abbiamo già detto – prosegue – che siamo pronti a inviare i nostriper favorire unadidi pace così come l’abbiamo fra Libano e Israele. Intanto stanno arrivando nell’area del progetto italiano Food for Gaza, che è un programma voluto dal governo per inviare alimenti e beni sanitari per la popolazione civile palestinese. Voglio ringraziare tutte le organizzazioni agricole italiane che hanno contribuito a realizzare questo progetto.