Meteo Roma del 25-07-2024 ore 19 | 15

(Di giovedì 25 luglio 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con aziende di regolari sulle zone adiacenti alla pianura Padana isolati piovaschi attesi sul Veneto al pomeriggio instabilità momento sui rilievi Alpini centro-occidentali sull’Appennino settentrionale sereno altrove in serata se condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli del tutto soleggiato e pomeriggio attesi acquazzoni temporali solo Appennino tra Lazio e Toscana e Abruzzo nessuna variazione altrove in serata in generale miglioramento con cieli sereni al sud Al mattino cieli sereni su tutti i settori e pomeriggio attese piogge e temporali sulla Appennino peninsulare invariata altrove in serata tesi nuovamente cieli sereni temperature massime stabilità su tutta la penisola le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn ...