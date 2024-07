Meteo | l’anticiclone africano fa schizzare le temperature dal Nord al Sud

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arriva, conmolto elevate nel fine settimana. Per sabato sono previste massime fino a 37° a Firenze, Oristano e Terni. Domenica attesi 38° a Bologna, e a Ferrara si potrebbero toccare anche i 40. In aumento anche l’afa con la colonnina di mercurio che segnerà 20-25° anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali. Il caldo interesserà poi anche i giorni iniziali della prossima settimana, con valori termici in sensibile aumento. Le massime toccheranno di nuovo i 39-40°C sulle regioni meridionali, ma anche su quelle centrali (Roma, Firenze e Terni su tutte).